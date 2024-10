Iraniana resgatada em mesquita é levada com os filhos para abrigo sob proteção da polícia 

A iraniana que foi resgatada com os dois filhos em uma mesquita em São Paulo foi levada para um abrigo sob proteção da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A família foi trazida para o estado no sábado (12) pelas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio e de Antissequestro (DAS).

A mulher, cujo marido foi preso no domingo (6) após ela prestar queixa contra ele por violência doméstica, disse à polícia que estava sendo pressionada por pessoas ligadas a ele para retirar a ocorrência para que o homem fosse solto.

Em depoimento, a mulher disse que no dia da prisão “estava trabalhando com as crianças quando o marido começou a gritar e o filho começou a chorar”. Ela disse que “pediu para que ele não gritasse e que ele bateu na cara dela, chutando, agarrando o pescoço e a estrangulando”.

Ela disse que, depois disso, foi agredida outras vezes e ameaçada de morte.

Já o marido disse que estava ensinando persa para o filho e que a criança começou a chorar porque a mãe estava pressionando-o. Ele disse que “pediu para que a mulher parasse de pressionar o menino para aprender” e que a “discussão aconteceu em voz alta, mas nada fora do normal”.

Ele disse que ele e a esposa “dormiram em cômodos separados e que alguns minutos depois policiais militares chegaram à residência”.

Segundo a Polícia Civil, a mulher passou por exame de corpo de delito, onde foi confirmada a agressão.

*Com informações do g1

