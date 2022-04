Dia Mundial do Livro é celebrado com sarau lítero-musical no Museu de Manaus

O escritor português José Saramago, será o homenageado por conta do ano do centenário

Manaus (AM)- Um sarau lítero-musical será realizado na capital amazonense em alusão ao Dia Mundial do Livro, no próximo sábado (23) às 9h, no Museu da Cidade de Manaus (Muma), na praça Dom Pedro II, Centro histórico.

O escritor português José Saramago, será o homenageado por conta do ano do seu centenário. A realização é do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Na programação terá, no primeiro momento, um seminário com os escritores e poetas, Zemaria Pinto e Tenório Telles, também presidente do Concultura. Eles vão palestrar sobre o autor homenageado, Saramago, e sobre os escritores Miguel de Cervantes e William Shakespeare, que deram origem ao Dia do Livro comemorado mundialmente e, ao centenário da Semana de Arte Moderna de 2022.

No segundo momento, o grupo de teatro da UEA, vai dramatizar a esquete sobre “O Conto da Ilha Desconhecida”, de José Saramago. Na sequência, o professor e diretor teatral John Weiner vai palestrar sobre a obra e o autor.

No intervalo entre a primeira e a segunda parte, haverá uma apresentação artística com números musicais sobre os homenageados, Saramago, Cervantes e Shakespeare. Um vídeo artístico com o poema do poeta modernista Raul Bopp, “Cobra Norato”, também será exibido durante o evento.

