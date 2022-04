Estudantes são premiados em Concurso Cultural em Manaus

Manaus (AM)- Estudantes que se destacaram mostrando os malefícios do trabalho infantil e a importância de ações afirmativas para estimular a aprendizagem foram premiados nesta semana em cerimônia no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), no bairro Praça 14.

Todos os vencedores nas categorias desenho, redação e vídeo são de escolas públicas de Manaus (AM).

Idealizado pelo Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo à Aprendizagem do TRT-11, o 1º Concurso Cultural foi realizado em 2021 e contou com o apoio das Secretarias de Educação dos Estados de Roraima e do Amazonas.

Todos os trabalhos premiados ficarão disponíveis no acervo do Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Cemej-11).

Premiados

Estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental concorreram na categoria Desenho, cujo tema foi “Criança não Trabalha”. Os dois melhores desenhos foram premiados com celulares Samsung (modelos A02 e A32).

O primeiro lugar ficou com a aluna Vanessa Pedrosa Lopes, da Escola Estadual Zulmira Bittencourt, e o segundo lugar ficou com a aluna Helena Soares dos Santos, da Escola Estadual Arlindo Vieira.

Na categoria Redação, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II abordaram o tema “Por que ser um Jovem Aprendiz”. A primeira colocada foi a aluna Clara Barbosa do Rosário, da Escola Estadual Jairo da Silva Rocha, que foi premiada com um notebook Lenovo I3. Em segundo lugar, ficou a aluna Maria Eduarda Nascimento Veras, da Escola Estadual Ernesto Penafort, premiada com um celular Samsung A32.

Na categoria Vídeo, inscreveram-se estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio que fizeram seus trabalhos sob o tema “2021: ano internacional para eliminação do trabalho infantil”. Os dois primeiros lugares foram conquistados por equipes.

O prêmio máximo (notebook Lenovo I3) ficou com os estudantes Guilherme Victor de Souza Damasceno, Hugo Vieira de Souza Tinoco, Jihard Vasconcelos Vilhena, Nataly Lopes Brasil, Hanna Thayla de Oliveira Ataíde, Danyelle Sousa da Silva, André Raimundo Almeida de Melo e Samira Stephanie Rodrigues da Silva, da Escola Estadual Josué Claudio de Souza.

O prêmio do segundo lugar (celular Samsung A32) ficou com a equipe composta pelos estudantes Ana Júlia Macedo Batista, Pedro Henrique Ferreira Martins, Nicoly Cebuliski Nascimento e Bernardo Seiichi Cardoso Hazaoka, da Escola Estadual Jacimar da Silva Gama.

Conforme previsto no edital, os 10 primeiros classificados nas três categorias receberam certificados de participação. Os gestores das escolas dos alunos que conquistaram o primeiro lugar de cada categoria também foram agraciados com celulares Samsung A02.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

