Ataque com drones deixa mais de 60 pessoas feridas em Israel

Mais de 60 pessoas ficaram feridas neste domingo (13) no norte de Israel, onde o movimento libanês Hezbollah reivindicou a autoria de um bombardeio com drones, indicou um serviço de resgate israelense.

Segundo o United Hatzalah, uma organização de socorristas voluntários, equipes médicas “estão atendendo mais de 60 feridos com diferentes graus de lesão” na região de Binyamina.

Até o momento, não se sabe se as vítimas são civis ou militares, ou qual era o alvo do ataque.

Esse é o segundo ataque com drone na região em dois dias. No sábado, um drone atingiu um subúrbio de Tel Aviv, causando danos, mas sem deixar feridos.

O ataque deste domingo coincidiu com o anúncio dos Estados Unidos sobre o envio de um novo sistema de defesa aérea para reforçar a proteção de Israel contra mísseis, o THAAD.

Ele é altamente eficaz contra ameaças de curto e médio alcance.

Embora seja utilizado para a defesa terrestre, o sistema também pode atingir alvos fora da atmosfera.

O sistema será operado pelos militares americanos na defesa do país aliado contra eventuais ataques do Irã.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, “autorizou o envio de uma bateria de defesa de grande altitude (THAAD) e de uma equipe de militares americanos a Israel, que ajudarão a reforçar as defesas aéreas do país após os ataques sem precedentes do Irã”, disse o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder.

*Com informações do g1

