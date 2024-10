VÍDEO: motociclista morre após colidir contra poste em avenida de Manaus

Um motociclista identificado como Moisés da Silva Ferreira, de 23 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Avenida Djalma Batista, em Manaus, durante a madrugada deste domingo (13).

Segundo testemunhas, a vítima pilotava o veículo na via pública, quando acabou perdendo o controle e colidiu contra um poste. No momento do acidente, Moisés também transportava outra pessoa.

Com a força do impacto, o jovem morreu ainda no local. O garupa foi socorrido com vida e encaminhado para um hospital após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.

