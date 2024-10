VÍDEO: Mulher é assaltada enquanto passeava com filha cadeirante

Após o roubo, o suspeito fugiu rapidamente do local

Uma mulher de 47 anos foi assaltada enquanto caminhava com sua filha cadeirante na manhã da última terça-feira (8). O criminoso ameaçou a criança para forçar a vítima a entregar seu aparelho celular.

O assalto aconteceu na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, por volta das 7h40 na Rua Marechal Maurício José Cardoso, no bairro Boqueirão.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o assaltante, que estava em uma motocicleta preta, abordou a mulher e exigiu o celular, fazendo ameaças diretas à filha dela caso não fosse atendido.

Após o roubo, o suspeito fugiu rapidamente do local. A ocorrência foi registrada como roubo no 2º Distrito Policial de Praia Grande. No dia seguinte.

