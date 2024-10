Mani entra na Justiça e Davi Brito pode perder metade do prêmio do BBB24

Influenciadora entrou com uma ação contra o campeão do reality da TV Globo após o relacionamento de um ano e meio

A influenciadora Mani Rego decidiu travar uma batalha contra Davi Brito na Justiça. Ela decidiu acionar o campão do BBB 24 depois de um relacionamento de um ano e meio, pedindo o reconhecimento e a extinção da união estável entre eles.

A informação foi confirmada pela irmã da moça, Fabiana Rego. O processo está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador, na Bahia.

Para quem não lembra, ao sair do reality da TV Globo, Davi foi duramente criticado por se referir a Mani como sua namorada e alegar que os dois ainda estavam na fase “do conhecimento”.

Na ocasião, os dois já dividiam o mesmo teto e Brito a ajudava numa barraca de lanches em que era dona. Inclusive, durante o confinamento, o rapaz a tratava como “esposa” e alegava que oficializaria a relação ao retomar a vida real.

Mani também tratava o baiano como marido, com direito a citação na biografia do Instagram, onde dizia ser mulher dele.

Na época da polêmica, a coluna Fábia Oliveira decidiu investigar, em primeira mão, o que poderia estar por trás da declaração.

Pois bem! Consultando a advogada de família Barbara Heliodora, com exclusividade, esta jornalista soube que a diferença do tratamento entre eles poderia ser por conta do prêmio de quase R$ 3 milhões que Davi ganhou na última edição do programa.

A especialista explicou que, caso haja união estável e intenção de manter a relação, oficializá-la e constituir família, mesmo com pouco tempo, estando documentado ou não, Reggo tem direito a metade do dinheiro:

“Sendo uma união estável, e aí, independente do período, o regime que vai vigorar nessa união estável é o da Comunhão Parcial de Bens, mesmo que não seja oficialmente documentada, e aí a divisão do prêmio tem que ocorrer pelo regime da separação”, destacou num bate-papo exclusivo.

Heliodora ainda ressaltou que, pelas intenções e títulos demonstrados entre eles, pode ser que seja considerada a união estável. “Se a pessoa vivendo em união estável ganha esse prêmio, esse prêmio é partilhado pelo regime da comunhão parcial, então ele é partilhado sim entre os companheiros. E aí o prêmio do Big Brother é considerado um fato eventual, com contribuição ou não daquele companheiro, isso vai ser dividido”, pontuou.

Barbara prosseguiu afirmando que existem algumas situações que precisam ser comprovadas para que seja decretada a união estável: “Como que isso é identificado? É preciso uma análise, porque se os dois concordassem, ok, a partir do momento que já é uma divergência [a divisão de bens], aí vão ter que ser analisados esses critérios de como que era exteriorizada essa relação para a sociedade”.

E seguiu: “Se era eventual mesmo, uma questão de namorados, ou se era para a constituição de família, realmente um relacionamento que as pessoas já identificaram os dois como um casal e independente da coabitação [de morarem juntos].

A especialista constatou que, como eles se declaravam esposa e marido e aí também moravam junto, externavam para as pessoas que tinham intenção de constituição de família e tudo, pode, sim, ser considerada uma união estável prévia.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱