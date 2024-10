VÍDEO: Polícia busca homem flagrado com arma em evento de rua em Manaus

O suspeito foi registrado em vídeos exibindo uma pistola em plena via pública no último fim de semana

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), está em busca de um homem ainda não identificado, flagrado portando uma arma de fogo durante um evento na Zona Sul de Manaus.

O suspeito foi registrado em vídeos exibindo uma pistola em plena via pública no último fim de semana.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o indivíduo entre em contato pelo número (92) 98116-9099, o disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O delegado assegura que a identidade do denunciante será mantida em sigilo.

