VÍDEO: corpo com sinais de tortura é encontrado em lixão no interior do AM

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado com sinais de tortura no lixão municipal de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), nesta terça-feira (15).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que familiares encontram o corpo. Uma parente chora e diz: “Avisei [a vítima] tantas vezes”.

A pessoa que gravou o vídeo não deixa a familiar tocar no corpo e destaca a brutalidade do crime. A vítima estava com os pés amarrados, com marcas de agressão e facadas.

A motivação do crime não foi esclarecida. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

