Empresa abre 40 vagas para vendedores no Amazonas; confira

A empresa TVLAR Motos Yamaha está abrindo novas 40 vagas para vendedores até o final de outubro. Com o objetivo de impulsionar a economia do Amazonas, o empreendimento lançou um novo processo seletivo, que começará por Manaus.

Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de atuarem no showroom de vendas, proporcionando a oportunidade de desenvolvimento no setor comercial.

Segundo o gerente de Recursos Humanos da TVLAR Motos Yamaha, Michele Lima, os interessados não precisam ter vasta experiência em vendas, mas devem ter ambição e vontade de crescer profissionalmente e financeiramente.

“Estamos em busca de pessoas com habilidades em vendas, excelente comunicação, proatividade e disposição para aprender. O foco não é apenas a experiência, mas também a capacidade de obter resultados e garantir a satisfação do cliente”, explica Michele.

O diretor-geral da TVLAR Motos Yamaha, Oduénavi Ribeiro, ressalta que os vendedores devem transmitir aos clientes a facilidade de adquirir uma moto, sem preocupações financeiras. “Queremos que nossos vendedores mostrem aos clientes que é possível sair com uma Yamaha 0km ou seminova de forma acessível”, destacou o diretor.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até o dia 31 de outubro. O processo inclui dinâmicas e entrevistas, com os treinamentos já programados para início imediato em Manaus após a admissão.

Além disso, Michele Lima enfatiza que as vagas oferecem uma sólida oportunidade de crescimento profissional.

“Valorizamos o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Eles podem começar como vendedores e progredir para cargos de liderança, como supervisores ou gerentes de vendas. Nosso plano de carreira é estruturado para reconhecer o desempenho, com treinamentos contínuos e bonificações por metas alcançadas”, pontua.

Sobre a TVLAR Motos Yamaha

A TVLAR Motos Yamaha faz parte do comitê estratégico de qualidade da Yamaha e é classificada com o padrão Diamante, estando entre as maiores e melhores concessionárias da marca no Brasil.

Com 13 lojas no estado do Amazonas, a empresa deve expandir para 20 unidades no próximo ano.

A TVLAR Motos Yamaha se destaca no cenário nacional pela excelência no atendimento e produtos, com um índice NPS (Net Promoter Score) superior a 90%, refletindo a alta satisfação dos seus clientes.

*Com informações da assessoria

