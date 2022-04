Programa ‘Governo Presente’ emite 4 mil RGs na calha do Alto Solimões

Manaus (AM) – Com o intuito de emitir mais de 4 mil RGs, o programa Governo Presente, na calha do Alto Solimões, atendeu os moradores dos municípios de Benjamin Constante e Tabatinga, distantes a 1.121 e 1.108 quilômetros de Manaus, respectivamente. Nesta quarta-feira (20), o governador Wilson Lima acompanhou as ações do projeto, que também oferece outros serviços para a população.

Nas duas cidades, o atendimento à população iniciou na terça-feira (19/04) e seguiu nesta quarta, totalizando 2 mil células disponibilizadas em cada município, entre primeira e segunda vias. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) também emitiu Registro Civil de Nascimento (RCN), conforme demanda da população.

“Tudo o que você vai fazer hoje, você depende de uma carteira de identidade e nem sempre essas pessoas têm como ir em uma cidade polo para poder fazer esse procedimento. E hoje nós estamos trazendo esse mutirão de emissão de carteiras de identidade, inclusive a primeira via sai na mesma hora, a pessoa já sai com o seu documento”, detalhou Wilson Lima.

“Eu encontrei pessoas com mais de 60 anos tirando a primeira via da identidade, então imagina o quanto essa pessoa sofreu até ter o seu documento de identidade”, acrescentou o governador.

Cidadania

A agricultora Alcineide Figueira mora na zona rural de Benjamin Constant, no assentamento Crajari e aproveitou a ação de cidadania.

“Eu estava esperando por esse momento faz tempo, até que enfim conseguimos nosso objetivo. De onde eu moro para cá demora mais de uma hora e meia, e faz mais de três anos que eu esperava para tirar a segunda via do RG. Agradeço muito”, celebrou.

Já a autônoma Zuleide Maricaua, moradora de Tabatinga, levou o filho Lucas Maricaua, 16, para tirar a primeira via do documento de identificação.

“É muito importante. É a primeira vez e nós estávamos tentando tirar e não conseguíamos. Essa foi a única oportunidade. Eu estava de partida pra Atalaia do Norte, mas como escutei pela rádio, já acordei cedo e vim para cá. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e ao governador, que trouxe essa coisa muito boa pra gente”, afirmou Zuleide.

Outras ações

Em Benjamin Constant, Wilson Lima entregou à Prefeitura da cidade um kit para a implantação do projeto Salas de Cultura, que vai permitir a oferta de cursos por meio do Liceu Digital.

São dez violões, cinco teclados, 50 flautas doce, material didático para aulas de Dança, Teatro, Música, Artes Visuais, Maquiagem Artística, além de projetor e de uma Estação da Leitura do Mania de Ler.

Em Tabatinga, o Governo inaugurou o 5º posto de atendimento da Junta Comercial do Amazonas (Jucea) no interior. A unidade vai dar assistência na realização dos trâmites de abertura, alteração e extinção de empresas.

No posto também serão atendidos cidadãos dos municípios de Santo Antônio do Içá, Amaturá, Tonantins, Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Outras unidades descentralizadas já foram entregues nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé e Parintins.

A Jucea de Tabatinga vai funcionar na rua Duque de Caixas, Centro, com dois guichês e atendimento das 8h às 14h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima inaugura primeira unidade do Cetam no Alto Solimões

Wilson Lima inicia ações do programa Governo Presente na calha do rio Juruá

Wilson Lima lança Governo Presente, programa que aproxima o Estado da população