Amazonas Shopping comemora aniversário de 33 anos com a corrida de rua

Para comemorar o aniversário de 33 anos de atuação, o Amazonas Shopping vai realizar a quarta edição da corrida de rua que leva o seu nome e já se tornou uma referência na cidade.

A Corrida Amazonas Shopping será realizada dia 10 de novembro. O superintendente do centro de compras, Rafael Saldanha, ressalta que o evento é uma forma de celebrar a data junto com as pessoas que ajudam a construir a história do empreendimento, o primeiro do gênero em Manaus.

A prova será disputada na categoria individual masculino e feminino, nas distâncias de 5 km e 10 km, e a concentração será no edifício garagem G1, na avenida Darcy Vargas.

A corrida Amazonas Shopping tem patrocínio de Apa Móveis, Honda Shizen, Coca-Cola, PowerAde e CupNoodles.

A gerente de Marketing do shopping, Ivanna Passos, destaca que a corrida terá como regra de competição as normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

“Será um momento de celebração para os amantes do esporte e os que nos acompanham no dia a dia. Todos os participantes receberão medalha e os primeiros colocados ganharão troféu e prêmio em dinheiro”, afirma.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de novembro, no endereço eletrônico www.ticketsports.com.br. A taxa de inscrição é R$ 110.

Os doadores voluntários de sangue e Pessoas com Deficiência (PcDs) poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa.

A idade mínima para participação é de 16 anos, para a prova de 5km, e 18 anos, para a prova de 10km. O responsável deverá realizar a inscrição do atleta menor e acompanhá-lo no dia do evento.

Na ausência do pai ou responsável, será exigida a autorização por escrito, com assinatura autenticada e reconhecida. Além disso, a cópia do documento de identidade do pai ou responsável.

O horário de largada para os PCDs será às 6h. Às 6h02 sairão os pelotões Elite e Geral, 5km e 10km. As premiações para os vencedores da corrida de 10 km serão R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo colocado e R$ 500 para o terceiro.

Para os ganhadores da prova de 5 km, os prêmios são R$ 800 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 300 para o terceiro.

Kit de participação

Os participantes receberão um kit de cortesia, composto por uma sacola, uma camiseta oficial da prova, uma meia personalizada, uma pochete, número de peito, medalha e outros brindes, materiais e folders ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da prova.

A entrega do material será realizada no dia 8 de novembro, das 14h às 20h, e no dia 9 de novembro, das 10h às 14h, na loja Apa Móveis.

Não haverá entrega de kit de participação no dia da corrida nem após o evento. Os kits somente serão retirados pelo atleta mediante a apresentação de um documento oficial de identidade com foto, e do comprovante de inscrição enviado pela plataforma Ticket Sports para o e-mail do atleta.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱