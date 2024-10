Homem põe fogo em casa e mata a esposa e as filhas de 13 e 14 anos

O terceiro filho do casal conseguiu escapar por não estar em casa no momento do ataque do homem

Um homem é suspeito de matar a esposa, de 39 anos, e as duas filhas, de 13 e 14, na cidade de Custódia, Sertão de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (15).

De acordo com informações extraoficiais, ele teria amarrado as vítimas antes de incendiar a residência onde moravam, no Sítio Santana. Um terceiro filho do casal conseguiu escapar por não estar em casa no momento do crime, uma vez que havia passado a noite fora.

O suspeito conseguiu fugir. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que está investigando “as ocorrências de incêndio e feminicídio consumados”.

“Um inquérito policial foi instaurado e mais informações não poderão ser repassadas no momento para não atrapalhar o curso das diligências”, disse a corporação, em nota.

O crime deixou a população de Custódia em choque. Amigos, vizinhos e moradores da cidade expressaram grande tristeza e solidariedade à família das vítimas.

A polícia solicita ainda o apoio da comunidade para ajudar na captura do suspeito. Qualquer informação que possa contribuir para as investigações deve ser comunicada imediatamente às autoridades.

*Com informações Metropoles

