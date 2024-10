Homem é preso e adolescente apreendido por arrastões e roubo de carro em Manaus

Antônio Wellington Andrade da Silva, de 41 anos, foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quarta-feira (16) por envolvimento em um roubo de veículo e de um posto de combustíveis na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Alon Jeferson, a ação criminosa começou no domingo (13), quando três suspeitos, incluindo o adolescente, armados abordaram uma vítima no bairro Santo Antônio, zona oeste, e a obrigaram a solicitar uma corrida via aplicativo de transporte para eles.

“Os homens planejaram o assalto ao posto de combustível, fizeram a primeira vítima e a obrigaram a chamar um carro de aplicativo usando o celular dela. O motorista foi liberado depois no bairro Tarumã, enquanto os criminosos esconderam o carro em uma área de mata para dar sequência às empreitadas criminosas”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, por volta das 4h da segunda-feira (14), os três infratores chamaram Antônio Wellington para dirigir o carro. Por volta das 6h, eles realizaram diversos arrastões em paradas de ônibus, roubando sete aparelhos celulares, carteiras e bolsas.

“Após os arrastões, decidiram assaltar um posto de combustível na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova. Do local, levaram R$ 1.500 em espécie.” contou Jeferson.

Logo após tomarem conhecimento da ação criminosa, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram recuperar o veículo, localizar o adolescente e Antônio Wellington Andrade da Silva no bairro Redenção, zona centro-oeste.

A autoridade policial solicita que as outras pessoas que foram vítimas dos infratores compareçam ao 6º DIP, situado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova (nas proximidades do Terminal 3, para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

Procedimentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo a roubo majorado, enquanto Antônio Wellington e os demais comparsas responderão por roubo majorado.

Procurados

O delegado Jeferson solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Erik Endrio Coelho de Freitas e do outro autor conhecido como “Infecto” que entre em contato pelo número 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Estamos trabalhando para localizar e efetuar a prisão desses dois suspeitos para dar uma resposta à sociedade. A Polícia Civil vem atuando firmemente na elucidação de crimes violentos na cidade, resultando em diversas prisões”, afirmou o delegado.

