Universitária é assaltada após ser dopada dentro de ônibus em Manaus

A estudante de Direito teria sido dopada enquanto estava no transporte público e teve seu celular furtado pelo criminoso

Maria Vitória, uma estudante de Direito, foi encontrada desacordada no Terminal de Integração 3 (T3), na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A universitária teria sido dopada enquanto utilizava o transporte público e teve o celular furtado.

Testemunhas relataram que um homem abordou Maria Vitória dentro do ônibus, aplicando uma substância em seu braço. Após esfregar o braço no rosto, a estudante desceu do ônibus e começou a sentir náuseas, passando mal. O mesmo homem se ofereceu para ajudar e aproveitou a situação para roubar seu celular antes de fugir.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e transportou a estudante para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. Danilo Corrêa, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

