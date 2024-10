Homem é preso por matar amigo e esconder o corpo por quase um ano na BR-174

Miguel dos Santos Gonçalves, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) suspeito de assassinar Gerlande Silva de Sena, de 43 anos, em dezembro de 2023. Ele é acusado de esconder o corpo da vítima por quase um ano. A prisão ocorreu na quarta-feira (16).

Segundo informações da polícia, o homem foi morto com tiros de espingarda e um golpe de machado na cabeça. O crime ocorreu no dia 17 de dezembro de 2023, no ramal do Pau Rosa, quilômetro 21 da rodovia federal BR-174.

Na ocasião, autor e vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas e tiveram um desentendimento. Durante a briga, Miguel golpeou Gerlande com um machado na cabeça e também disparou um tiro contra ele.

As investigações apontaram que, após o crime, Miguel levou o corpo de Gerlande para os fundos de uma propriedade, onde o enterrou em uma cova rasa descoberta pela polícia quase um ano após o crime.

Agentes da PC-AM escavaram o local indicado pelo suspeito e localizaram os restos mortais de Gerlande, que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

O suspeito está à disposição da Justiça.

