Família de Liam Payne diz estar de ‘coração partido’ após morte do cantor

Ex-integrante do One Direction morreu na Argentina nesta quarta-feira (16), aos 31 anos

A família do cantor Liam Payne se manifestou após a morte do ex-integrante do One Direction e disse estar de “coração partido” com a perda. O músico faleceu na Argentina após cair da sacada do hotel nesta quarta-feira (16).

“Estamos com o coração partido. Liam viverá para sempre em nossos corações e vamos nos lembrar dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa”, disse a família de Payne em comunicado à CNN. “Apoiamos uns aos outros o melhor que podemos como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível”, finalizaram.

A morte do músico foi confirmada pelo SAME — equivalente ao SAMU brasileiro. Segundo relatório preliminar da autópsia realizada pelo órgão forense argentino que investiga o caso, o cantor britânico morreu de “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”.

No começo deste mês, o cantor havia se reencontrado com seu Niall Horan, que também integrou o One Direction. A voz de “Strip That Down” compareceu a uma apresentação da “The Show Live On Tour”, que cumpre agenda na América Latina e que na ocasião, estava na Argentina.

Liam deixa um filho, Bear Payne, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole. Os dois se separaram em 2018. Ao longo de sua vida, ele se envolveu em outros relacionamentos e recentemente, estava namorando a modelo Kate Cassidy, 37.

*Com informações da CNN Brasil

