Neymar mostra cicatrizes após cirurgias e um ano sem jogar

No dia em que completa um ano da lesão no joelho esquerdo, Neymar publicou uma foto em suas redes sociais onde é possível ver as cicatrizes das cirurgias que fez durante o período de tratamento.

Neymar posta foto das cicatrizes no joelho após cirurgias • Reprodu~]ao/Instagram

“Marcas de um guerreiro que nunca desiste do que quer”, escreveu Neymar em sua conta oficial no Instagram.

Em outro post, Neymar relembrou o dia em que saiu de campo lesionado, na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2023.

“Um ano da pior lesão que tive”, disse o craque, que usou um emoji de tristeza ao final do texto.

Neymar completa um ano da lesão que o tirou dos gramados durante toda a temporada • Reprodução/Instagram

Neymar está em plena recuperação física no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele já voltou a treinar com bola e, inclusive, marcou um gol durante a semana.

