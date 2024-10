Zayn lamenta morte de Liam Payne, ex-colega de One Direction: ‘É como perder um irmão’

Um dos integrantes do One Direction, o cantor Zayn Malik lamentou a morte de Liam Payne, com quem compartilhou anos de sua carreira musical na boyband famosa mundialmente. No Instagram, Zayn postou uma foto antiga ao lado de Liam com a legenda “te amo, irmão”.

“Liam, tenho me pegado falando em voz alta com você, esperando que possa me ouvir. Não consigo parar de pensar em quantas conversas ainda tínhamos para ter. Nunca pude agradecer de verdade por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Sinto tanto a sua falta”, começou.

“Havia tantas coisas que não tivemos a chance de dizer ou fazer. Eu queria ter podido te dar um último abraço e me despedir de forma adequada. Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre fazia muito sentido. Era decidido, opinativo e não tinha medo de dizer às pessoas quando elas estavam erradas. Às vezes, batíamos de frente por causa disso, mas, secretamente, eu te admirava por isso”, descreveu Zayn.

Após o fim da banda, em 2016, Liam também seguiu carreira solo. “Quando se tratava de música, Liam, você era o mais talentoso em todos os sentidos. Eu era apenas uma criança sem experiência, mas você já era como um professor para mim. Não importava o que acontecesse no palco, eu sempre sabia que podia contar com você para nos guiar na direção certa”.

“Perder você é como perder um irmão, e não consigo expressar o quanto é difícil aceitar isso. Queria ter mais tempo só para te dizer que você foi amado e respeitado. As memórias que tenho com você vão ficar comigo para sempre, mas não há palavras para explicar o quão quebrado estou agora — completamente devastado”, desabafou o cantor.

“Só espero que, onde quer que você esteja, seja um bom lugar. Descanse em paz e saiba que você foi profundamente amado”, finalizou a homenagem.

*Com informações do GLOBO

