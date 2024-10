Brasileiro, ex-Real Madrid, descobre que não é pai após exame de DNA

Vinicius Tobias começou a carreira no Internacional e atualmente joga no futebol da Ucrânia

O lateral Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, descobriu que não é o pai de Maitê, filha de Ingrid Lima, através de um exame de DNA. A influencer explicou a situação em sua rede social e pediu para que o jogador não seja atacado.

“Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa, e ele também. Ambos seguiram suas vidas e no meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius”, postou Ingrid.

“Peço de coração para pararem de atacar ele, foi a pedido meu ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e Vinicius já sentamos e conversamos amigavelmente”, completou a influencer.

Apesar do exame confirmar que ele não é pai da criança, o lateral possui uma tatuagem com o nome “Maitê”.

Quem é Vinicius Tobias

Nascido em São Paulo, o lateral direito de 20 anos começou a carreira no Internacional e se destacou no Sul-Americano Sub-15 em 2019.

Em julho de 2021, Vinicius foi contratado pelo Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros. Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, o brasileiro foi emprestado ao Real Madrid em 2022.

Sem oportunidades no elenco de Carlo Ancelotti, Vinicius Tobias voltou ao clube ucraniano em junho deste ano.

*Com informações da CNN Brasil

