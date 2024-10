Harry Styles sobre morte de Liam Payne: ‘Foi uma honra estar ao seu lado’

Cantor expressou sua devastação com a perda do amigo, descrevendo Liam como alguém cuja maior alegria era fazer as pessoas felizes

Harry Styles falou na noite desta quinta (17) sobre a morte de Liam Payne, seu ex-companheiro de banda no One Direction.

Em um comunicado emocionante, o cantor de “As It Was” expressou sua devastação com a perda do amigo, descrevendo Liam como alguém cuja maior alegria era fazer as pessoas felizes.

Ele ressaltou que foi uma honra estar ao lado de Liam e destacou a energia contagiante que o cantor tinha pela vida, além de seu caráter caloroso, solidário e amoroso.

Veja o pronunciamento na íntegra:

“Estou verdadeiramente devastado pelo falecimento de Liam.

Sua maior alegria era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto ele fazia isso.

Liam viveu de forma intensa, com o coração na manga, ele tinha uma energia para a vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os mais preciosos da minha vida. Sentirei sua falta sempre, meu querido amigo.

Meu coração se parte por Karen, Geoff, Nicola e Ruth, seu filho Bear, e todos ao redor do mundo que o conheceram e o amaram, como eu.

Harry”.

Harry Styles sobre Liam Payne — Foto: Instagram

*Com informações do Gshow

