Conmebol confirma horário da final da Libertadores Feminina

Corinthians e Santa Fé jogam a partir das 17h do próximo sábado

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta quinta-feira (17) o horário da decisão da Copa Libertadores de futebol feminino.

A final da competição continental será disputada a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (19) no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (Paraguai).

As Brabas do Timão garantiram a classificação para a decisão após superarem o Boca Juniors (Argentina) por 1 a 0 na última terça-feira (15) no Estádio Conmebol, situado na cidade de Luque (Paraguai).

O adversário do time do Parque São Jorge na final será o Santa Fé (Colômbia), que derrotou o Independiente Del Valle Dragonas (Equador) por 4 a 2 nas penalidades máximas após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

🗓️ ¡Definición del podio! Los horarios del último día de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2024.



⏰ Definição do pódio! Os horários do último dia da CONMEBOL #LibertadoresFEM 2024.

As Brabas do Timão jogam para ampliar ainda mais o domínio do Brasil na competição. Os times brasileiros somam 12 títulos em 15 Libertadores femininas disputadas. O Corinthians triunfou em quatro oportunidades, o São José em três, Santos e Ferroviária em duas cada e o Palmeiras em uma.

