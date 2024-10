Mãe é presa por deixar filho com deficiência amarrado com corrente no quarto

Uma mãe foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (17), por tortura contra o próprio filho, uma pessoa com deficiência, em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. A denúncia foi feita pelo pai de outra filha da mulher.

Jaqueline Andrade Silva trancava o filho dentro do próprio quarto, com a perna presa por uma corrente fixada na parede. Quando a Guarda Civil chegou ao local, encontrou a vítima muito debilitada e com um balde de fezes ao lado, além de mais condições desumanas em outros cômodos da casa. Jackson, de 23 anos, mora com a mãe e outros três irmãos.

O rapaz foi encaminhado para um pronto-socorro da cidade, onde foi avaliado pela equipe médica. A pedido da polícia, foi emitido um relatório sobre as condições de saúde do jovem.

As autoridades também solicitaram avaliação pericial no local do crime, além de um exame de corpo de delito. O caso foi registrado como tortura na Delegacia de Polícia Civil do município. O menino também foi ouvido na delegacia e, após passar por todos os procedimentos legais, irá para a casa do pai.

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱