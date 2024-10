Homem é preso por abusar sexualmente da própria filha de 10 anos no Amazonas

O caso ocorreu em Manacapuru, interior do Amazonas

Um homem de 38 anos foi preso, nesta quinta-feira (17), por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, de 10 anos. O crime ocorreu em Manacapuru, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, da DEP de Manacapuru, a equipe de investigação tomou conhecimento do caso na segunda-feira (14), após a rede de proteção entrar em contato e informar que uma criança de 10 anos havia relatado ao Conselho Tutelar que não aguentava mais ser abusada sexualmente pelo pai.

“Ao sermos acionados, fomos até a casa da vítima e ela confirmou as informações. Em uma escuta especial, relatou que era violentada pelo pai desde os 7 anos e que o último abuso ocorreu no domingo (13). A vítima foi encaminhada para a realização de exames de conjunção carnal e também foi acolhida em um abrigo”, disse a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, com base nos indícios de autoria, foi feita uma representação à Justiça pela prisão preventiva do autor, e a ordem judicial foi decretada. Hoje, foi cumprida a decisão judicial na casa do infrator, localizada na rodovia Manoel Urbano, naquele município.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱