Pai e filho são presos por estupros contra 4 adolescentes da própria família no AM

O caso ocorreu em Beruri, interior do Amazonas

Policiais civis da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri, interior do Amazonas, cumpriram, na quinta-feira (17), mandado de prisão preventiva de dois homens de 43 e 79 anos, por estupro de vulnerável praticado contra quatro adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, que são filhas e netas dos autores.

Conforme a delegada Rosane Ferreira, da 80ª DIP de Beruri, a equipe de investigação foi acionada pelo Conselho Tutelar que informou sobre o caso. Foi verificado que os homens são pai e filho e as vítimas são netas e filhas deles.

“As adolescentes participaram de campanhas de combate à violência sexual na escola em que estudam. Em razão disso, elas relataram, separadamente, aos funcionários da escola que sofriam abusos sexuais dentro da própria família, sendo duas delas por parte do avô e outras duas por parte do pai. Três delas sofriam os abusos desde os 7 anos até a idade atual”, informou a delegada.

Conforme a autoridade policial, a escola levou o caso ao Conselho Tutelar do município, e então, a Polícia Civil foi acionada. Em escuta especializada, as vítimas relataram que temiam revelar os abusos aos demais familiares e serem desacreditadas e punidas pelos agressores.

“Com base nas informações colhidas, representamos pela prisão dos infratores e a Justiça concedeu a ordem, expedindo os mandados. Após isso, realizamos diligências e efetuamos as prisões deles”, relatou Rosane Ferreira.

Procedimentos

Os autores responderão por estupro de vulnerável majorado pelo parentesco com as vítimas e já se encontram à disposição do Poder Judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱