Professor que contribuiu na elaboração da nova política industrial recebe homenagem na Aleam

O professor doutor Augusto Cesar Barreto Rocha, da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi o indicado para receber a Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias”, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A Sessão Especial que consolidou a homenagem aconteceu nesta quinta-feira (17), no Plenário Ruy Araújo.

Uma das justificativas da homenagem direcionada a Augusto Cesar Barreto Rocha, foi a sua contribuição junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) na elaboração da Nova Política Industrial brasileira, além dele ter sido certificado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) pelas contribuições para impulsionar exportações e atrair investimentos para o Brasil.

O professor também realiza atividades empreendedoras e já obteve, como orientador, premiação de melhor dissertação do ano no Programa de Design da Ufam, em projeto que envolveu indústria do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“É uma das homenagens mais importantes desta Casa, pois evidencia a importância do papel do professor desde o primário até a universidade como fator fundamental para transformar a vida das pessoas através do repasse de conhecimento. O professor Augusto Cesar, meu indicado, representa setores estratégicos que eu também defendo, pois além de proporcionar educação, ele também direciona conhecimento em áreas do setor econômico, como indústria e empreendedorismo”, destacou o deputado.

Em entrevista, Augusto Cesar expressou seu sentimento de gratidão ao deputado Adjuto Afonso pela indicação e de surpresa pela indicação. Ele também abordou o desafio da educação no âmbito das universidades.

“Nós temos um país que tem sofrido muitos ataques às instituições e essa Casa é uma instituição do povo que reconhece e acompanha todos os projetos do povo. O grande desafio da educação é isso, fortalecer as instituições. A Universidade Federal do Amazonas é uma universidade pública e gratuita e presta uma formação muito importante para a sociedade. Nós temos recebido nos últimos anos o grande desafio de manter o financiamento da universidade pública, manter a estrutura de ensino, pesquisa e extensão porque isso é que constrói o futuro da competitividade do país na formação dos seus habitantes, dos gestores, dos engenheiros, dos médicos, dos advogados que serão líderes do futuro do país”, disse o professor doutor.

Formação do homenageado

Augusto Cesar Barreto Rocha tem doutorado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialização em Gestão da Inovação pela Universidade de Santiago de Compostela-Espanha e graduação em Processamento de Dados pela Ufam. Possui, ainda, certificado em Estratégia e Inovação, além de Gestão Liderança pelo Massachussetts Institute of Technology – Estados Unidos.

Atualmente, leciona na graduação de Engenharia Civil, mestrado em Design e doutorado em Biotecnologia. Publica regularmente textos na Exame (SP), PortalBeNews (SP), JornalGGN (SP), AmazonasAtual (AM), BrasilAmazoniaAgora (AM), Jornal do Commercio (AM) e Jornal A Crítica (AM). Também atua voluntariamente como diretor adjunto da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e como Coordenador das Comissões de Competitividade e de Logística do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam).

Medalha do Mérito Legislativo Educacional

A Medalha do Mérito Legislativo Educacional foi criada pela Resolução Legislativa nº 459/2009, com a finalidade de reconhecer a dedicação e trabalho dos professores que se distinguirem por seus méritos tanto na educação pública quanto na privada, no âmbito do Estado do Amazonas. A honraria é entregue anualmente, e cada deputado estadual indica um profissional, além dos indicados de comissões.

