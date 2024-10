Homem é preso ao ser flagrado com drogas e arma de fogo no interior do AM

Residência do indivíduo funcionava como um suposto ponto de venda de drogas

Marcos Pinheiro de Souza Júnior, de 21 anos, foi preso em flagrante na última quarta-feira (16), por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e munição. A prisão ocorreu na Rua 5, bairro Dalila Maciel, no município de Maraã, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP de Maraã, as diligências iniciaram para apurar denúncias anônimas que indicaram que a residência de Marcos funcionava como um suposto ponto de venda de drogas. Com base nessas informações, foi solicitado à Justiça um mandado de busca e apreensão, o qual foi concedido.

“Após a decretação da ordem judicial, a equipe policial dirigiu-se à residência de Marcos. No local, foi encontrada uma espingarda calibre 20, cinco munições, sendo uma deflagrada, uma balança de precisão, 10 gramas de pasta base de cocaína e aproximadamente 11 gramas de maconha do tipo skunk”, disse o delegado.

Marcos Pinheiro de Souza Júnior responderá pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, bem como de munição. Agora ele segue sob responsabilidade do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

