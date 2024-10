Adolescente mata três estudantes a tiros em escola da Bahia

As vítimas tinham 15 anos. Episódio ocorreu no município de Heliópolis, no norte da Bahia

Um adolescente de 14 anos matou três colegas em uma escola rural no município de Heliópolis, no norte da Bahia. O caso aconteceu nesta sexta-feira (18), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

As vítimas tinham 15 anos. Testemunhas relataram que o jovem utilizou uma arma de fogo para realizar os disparos. As polícias Militar, Civil e Técnica foram acionadas para prestar atendimento e iniciar as investigações.

O governo do estado informou que está tomando as providências necessárias. Em uma publicação no X, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou as mortes e prestou condolências às famílias e amigos das vítimas. Ele também determinou que a SSP investigue o caso. Depois de efetuar os disparos, o adolescente cometeu suicídio.

A Prefeitura de Heliópolis e a Secretaria Municipal de Educação expressaram “profundo pesar e consternação”, oferecendo condolências às famílias e reafirmando o compromisso com a segurança nas escolas. Além disso, comunicaram que medidas de apoio psicológico estão sendo tomadas e que o município está colaborando com as investigações.

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱