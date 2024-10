Governador Wilson Lima apresenta balanço de 5,5 mil carteiras de identidade acessadas em programa

O governador Wilson Lima participou, neste sábado (19), da 17ª edição do programa Governo Presente realizada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Zuleica Corrêa Lopes, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Uma das maiores demandas da população, a procura pela Carteira de Identidade Nacional (CIN) registrou, em dez edições, mais de 5,5 mil emissões e solicitações agendadas pelo projeto.

“Os serviços que não forem realizados aqui nós vamos dar o encaminhamento para que durante a semana possam ser resolvidos. Estamos aqui no sábado, um momento onde as famílias estão em casa, um momento da folga onde as pessoas podem vir aqui e resolver a situação, porque nem sempre durante a semana as pessoas conseguem ir a um órgão ou secretaria e mais próximo de casa fica mais fácil”, destacou o governador Wilson Lima.

Em cada edição, o serviço é ofertado pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP). Conforme levantamento do órgão, desde julho a quantidade de registros alcançou 1.795 documentos emitidos e entregues à população. Houve ainda 3.728 agendamentos para retirar a identidade em unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

De acordo com a SSP, para a 17ª edição foram disponibilizados 200 atendimentos para emissão do documento e 700 agendamentos. Os serviços são disponibilizados de forma gratuita no Governo Presente.

A designer de sobrancelhas Jennifer Barbosa, de 32 anos, aproveitou a oportunidade para emitir uma nova carteira de identidade durante o Governo Presente.

“Eu vim renovar meu RG, porque ele estava vencido e não estava sendo mais aceito nos lugares. Isso é muito bom para a comunidade, porque aqui é uma área mais distante. O atendimento foi muito rápido, cheguei e já fui chamada”, disse Jennifer, moradora do bairro Lago Azul.

O Amazonas passou a emitir o novo documento em abril de 2023. O cidadão pode acompanhar o processo da solicitação da CIN por meio do mesmo site onde realizou o agendamento, mas na aba “Acompanhar Atendimento”: https://amcin.e-instituto.com.br/Vsoft.iDSPS.Agendamento/Atendimento.

Em casos de dúvidas, os interessados devem buscar informações por meio da Ouvidoria da SSP-AM, por meio do canal de WhatsApp: 92 99186-4344.

Governo Presente

A programação mobilizou 46 secretarias e órgãos estaduais na Zona Norte desde 8h até às 14h, levando ações de cidadania, assistência social, saúde, fomento, lazer, além de orientações para emprego, regularização fundiária, direitos do consumidor, entre outros serviços disponibilizados para a população.

Além dos serviços, a edição teve a entrega de 4 mil brinquedos para crianças por meio da campanha “Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, coordenada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC). Desde 2019, mais de 80 mil brinquedos foram distribuídos para crianças da capital e do interior.

De acordo com o governador, o objetivo do Governo Presente é promover a cidadania e levar mais dignidade à população, principalmente em áreas da capital mais distantes, descentralizando esses atendimentos. O evento totaliza mais de 73 mil atendimentos nas edições de 2024.

