Hulk decide com golaço e Atlético-MG está na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG é o primeiro classificado para a final da Copa do Brasil de 2024. Na noite deste sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o Galo conseguiu o empate em 1 a 1 contra o Vasco, e, com a vantagem conquistada no jogo de ida, garantiu a vaga na decisão. Vegetti abriu o placar para os cariocas e Hulk, com um golaço, deixou tudo igual. Em Belo Horizonte, os mineiros triunfaram por 2 a 1.

O Vasco abriu o placar aos 37 minutos graças ao gol de Vegetti, em cobrança de pênalti. O volante Otávio, do Galo, colocou o braço na bola dentro da área. O detalhe é que a penalidade máxima foi confirmada pelo juiz após longa análise (de seis minutos), que contou com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Após o intervalo o confronto melhorou, com as duas equipes tendo oportunidades de marcar. Pelo Vasco, Vegetti foi quem mais levou perigo, enquanto pelo Atlético, Paulinho foi quem mais se aproximou do gol.

Aos 36 minutos, quando a partida se encaminhava para a disputa de pênaltis, Gustavo Scarpa encontrou Hulk na entrada da área. O camisa 7 ajeitou a bola e acertou um chute no ângulo do gol defendido por Léo Jardim. A partir daí, o Galo teve tranquilidade para controlar o jogo até o apito final.

O GALO É FORTE! Na luta e na raça empatou a partida e carimbou a sua vaga na finalíssima! Aí credo, o @Atletico está em mais uma final 🖤🤍 pic.twitter.com/iADyZdnIOT — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) October 19, 2024

Adversário

O Atlético-MG aguarda o confronto entre Corinthians e Flamengo, neste domingo (20), a partir das 15h (horário de Manaus), para conhecer o seu adversário na decisão da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Rubro-Negro triunfou por 1 a 0, no Maracanã.

