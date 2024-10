Corinthians e Flamengo duelam por vaga na final da Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo se enfrentam, neste domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2024. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, às 15h (horário de Manaus). Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, tem a vantagem, e avança para a final com um empate. O Timão, por sua vez, precisa vencer por dois gols ou mais para classificar – vitória dos paulistas por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Na quinta-feira (17), os dois times foram a campo para partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e os resultados foram bem distintos. Enquanto o Timão goleou o Athletico-PR, adversário direto na luta contra o rebaixamento, por 5 a 2, no palco da partida de logo mais, o Rubro-Negro perdeu o Fla-Flu por 2 a 0 e não jogou bem, principalmente, na segunda etapa.

Corinthians

O técnico Ramón Díaz não poderá contar com Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo para a disputa da Copa do Brasil. De resto, o Corinthians terá força máxima após conseguir escapar, ao menos momentaneamente, da zona de rebaixamento da Série A. Os atletas Ryan, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios seguem no departamento médico.

Após a goleada contra o Furacão, no meio de semana, o auxiliar técnico do Timão, Emiliano Díaz, disse que, até então, a partida contra o Athletico-PR era a mais importante para o Corinthians. O jogo contra o Flamengo, de acordo com ele, ficou em segundo plano.

“Era uma final. Entendemos o torcedor, mas hoje era o jogo mais importante que a gente tinha. Clássicos são clássicos, guerra de verdade. Vamos ver como administramos o grupo para quem tiver melhor condições ajudar. Estamos contentes pela virada, difícil fazer do jeito que foi no Brasileirão. Agora sim pensar no domingo”, afirmou o filho do técnico Ramón Diaz, na quinta-feira (17).

Flamengo

Diferentemente do adversário, o técnico Filipe Luís preservou alguns titulares na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, buscando priorizar a Copa do Brasil. Gerson, Pulgar e De La Cruz, que chegaram com desgaste de suas seleções, voltam a ser relacionados, enquanto Arrascaeta, Alex Sandro e Plata provavelmente retornam à equipe titular após iniciarem o Fla-Flu no banco de reservas. Éverton Cebolinha, Viña, Pedro e Luiz Araújo – este ainda tem chances de retornar em 2024 – permanecem em tratamento no departamento médico.

A derrota para o Fluminense foi a primeira do técnico Filipe Luís no comando do Flamengo. Após a partida, o comandante do Rubro-Negro mostrou uma postura abatida, mas disse que o time precisa “limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo”.

“Sobre o jogo de domingo, sinceramente, nem olhei o Corinthians ainda. Na semana passada, fiquei olhando o nosso time e, nessa semana, comecei a preparar o Fluminense. A partir de amanhã (sexta) vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis mudanças de sistema eles podem apresentar. Hoje (quinta) é digerir a derrota, dói. Dói muito mais desse lado do que como jogador. É digerir isso para poder levantar e preparar bem esse jogo de domingo. Mas não posso adiantar nada porque não estudei o Corinthians ainda”, avaliou Filipe.

Galo garantido

O Atlético-MG é o primeiro classificado para a final da Copa do Brasil de 2024. Na noite deste sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o Galo conseguiu o empate em 1 a 1 contra o Vasco, e, com a vantagem conquistada no jogo de ida, garantiu a vaga na decisão. Vegetti abriu o placar para os cariocas e Hulk, com um golaço, deixou tudo igual. Em Belo Horizonte, os mineiros triunfaram por 2 a 1.

*Com informações de 90min

