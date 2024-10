UEA inicia processo seletivo 2024 com provas do SIS, que apresentou abstenção de 7%

O Sistema de Ingresso Seriado (SIS), acompanhamento I, II e III, deu início às provas do processo seletivo 2024 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), neste domingo (20). No total, 39.823 pessoas foram inscritas no SIS. A Comissão Geral de Concursos da UEA registrou 2.879 abstenções na aplicação das provas, o que representa 7,24% do total de candidatos inscritos no processo.

UEA aplica, neste domingo (20), as provas do Sistema de Ingresso Simplificado (SIS)

As provas aconteceram em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas. Do quantitativo de quase 40 mil participantes, 7.178 alunos do terceiro ano do ensino médio estão inscritos no processo e disputarão as 2.313 vagas disponíveis para acesso em 2025.

O diretor da Comissão Geral de Concurso (CGC/UEA), Jonas Oliveira, destacou a implementação do novo sistema de cotas da universidade para o certame deste ano e, também, o esforço de vários órgãos parceiros da UEA para que o processo pudesse ser realizado de forma segura e tranquila.

“Esse certame é um pouco diferente de todos os outros. Foi um ano muito intenso para todos nós, naquilo que competia ao STF demandar, e para nós na implementação de uma nova lei de cotas. Temos um novo edital que fez a construção de um SIS um pouco diferente, com maior quantidade de vagas e de novos grupos”, destacou Jonas.

Dedicação

Disputando uma vaga na UEA por meio do SIS, a candidata Nayla Gabriele, de 17 anos, comentou sobre a rotina de estudos para alcançar uma boa nota no segundo exame do processo e, assim, garantir o tão sonhado acesso ao ensino superior.

“Estou com uma expectativa muito boa. Em 2024, tive uma organização melhor em relação ao meu tempo de estudo, trabalho e escola. Claro que não foi fácil conciliar tudo isso, porém estou mais preparada esse ano para o SIS, mais tranquila e confiante em um bom resultado. Espero fechar a terceira etapa ano que vem com a minha aprovação”, disse a candidata.

Vestibular 2024, acesso 2025

Nesta segunda-feira (21), a UEA realizará o primeiro dia do Vestibular com as provas de conhecimento gerais. Os portões serão abertos às 12h, com fechamento às 12h50 (horário de Manaus). O exame terá início às 13h.

Finalizando o certame, na terça-feira (22), a UEA aplicará as provas de conhecimentos específicos e redação, seguindo o mesmo horário de abertura e fechamento dos portões e, também, de início das provas. Para esse certame, a UEA registrou 26.055 candidatos inscritos.

Locais de provas

Em 2024, a UEA terá 114 locais de aplicações de provas do Vestibular em todo o estado, sendo 30 locais em Manaus e 84 locais no interior. Já para o SIS, esse número sobe para 143 locais em todo o estado. Na capital serão 57 escolas disponíveis para o processo e 86 escolas no interior.

Gabarito

O gabarito oficial do SIS será divulgado pela UEA no portal www.uea.edu.br, nesta segunda-feira (21), a partir das 20h (horário Manaus). Já o gabarito do Vestibular será publicado no portal no dia 23, às 20h (horário Manaus).

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro de 2024, assim como o edital de matrícula.

Neste ano, a UEA oferta 3.952 vagas, sendo 1.639 para o Vestibular e 2.313 para o SIS. Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas e as outras 50% das vagas para ampla concorrência.

