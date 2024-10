Aranhas caranguejeiras são apreendidas em bagagem de brinquedos

Bagagem da Bélgica com 50 aranhas caranguejeiras foi apreendida no Centro de Triagem dos Correios. Brasileiro foi multado em R$ 12 mil

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 50 aranhas da família Theraphosidae, conhecida popularmente como caranguejeiras, em uma bagagem com brinquedos que chegou da Bélgica.

A apreensão de combate ao tráfico de animais silvestres, realizada na semana passada, foi feita no Centro de Triagem Internacional dos Correios (Ceint), em São Paulo.

Segundo o Ibama, as aranhas estavam escondidas em meio a brinquedos, roupas infantis, materiais escolares e itens alimentares de um brasileiro que voltava do país europeu. Ele foi multado em R$ 12 mil por não ter licença ambiental para a importação dos espécimes.

As aranhas foram encaminhadas ao Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, onde serão analisadas e, possivelmente, incluídas em projetos de pesquisa científica.

Anfíbios e barbatanas de tubarão

De acordo com o Ibama, entre os principais animais traficados ilegalmente estão invertebrados, ovos de aves e répteis, pequenos anfíbios e peixes. Produtos e subprodutos da fauna, como barbatanas de tubarão e bexigas natatórias de peixes, também são de grande interesse dos traficantes.

De janeiro até agora foram apreendidos, apenas em São Paulo, mais de 8 mil espécimes da fauna silvestre e exótica, além de 40 quilos de bexigas natatórias de peixes e 120 quilos de barbatanas de tubarão.

*Com informações Metropoles

