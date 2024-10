VÍDEO: Idoso é arrastado em capô de carro em avenida de Manaus

Nas imagens, é possível ver o idoso pendurado no capô do carro em movimento

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um idoso sendo arrastado no capô de um carro na avenida Djalma Batista, em Manaus. De acordo com informações de testemunhas, o caso ocorreu no sábado (19).

Nas imagens, é possível ver o idoso pendurado no capô do carro em movimento. Um motociclista que registra toda a ação, pede para que o motorista pare, porém é ignorado.

Ainda com informações de testemunhas, o caso aconteceu após o motorista atropelar uma idosa, o idoso foi tirar satisfação quando o suspeito avançou com o carro e saiu arrastando o idoso, que se segurou no capô para não ser atropelado.

Em um certo momento, motociclista se reuniram e conseguiram parar o carro, o idoso foi retirado do capô e o motorista foi hostilizado.

