Homem é preso apontado como líder de grupo especializado em roubos a casas, comércios e clínicas em Manaus

Um homem identificado como Gerson Soares Pereira, de 26 anos, foi preso neste domingo (20), ele é apontado como líder de um grupo criminoso especializado em roubos residência, estabelecimentos comerciais e clínicas odontológicas na cidade. A prisão aconteceu no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, Gerson é acusado de ser responsável pelo roubo de uma clínica odontológica no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, ocorrido em 16 de Setembro deste ano. Durante o assalto, ele junto com Andrew Fonseca Rego, que já se encontra preso, e sua namorada menor de idade, fez duas dentistas reféns a ameaçando mutilá-las com fórceps.

Este não é o primeiro envolvimento criminal de Gerson, ele já havia sido detido anteriormente por assaltar a residência de uma secretária municipal no ano passado, e por participar de uma série de roubos em lojas de eletrônicos em grandes shoppings da capital.

Seu comparsa Andrew Fonseca foi preso há duas semanas após realizar um roubo na Zona Norte de Manaus.

Gerson será indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da justiça.

