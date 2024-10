Homem é preso em Manaus por estuprar e engravidar adolescente em Roraima

O crime ocorreu em 2012, no município de Bonfim, em Roraima

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 28° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta sexta-feira (18), mandado de prisão em razão de sentença condenatória de um homem, 58, condenado por estupro. O crime ocorreu em 2012, no município de Bonfim, em Roraima.

Conforme o delegado Maurício Ramos, titular da unidade policial, a vítima, que tinha 13 anos na época, chegou a ficar grávida em decorrência do abuso sexual. O homem estava foragido da Justiça de Roraima desde 2019.

“A equipe policial do 28º DIP recebeu uma denúncia sobre o paradeiro do indivíduo e saiu em diligência para efetuar a sua prisão. Ele foi localizado na rua dos Maçaricos, bairro Cidade de Deus, zona norte”, falou o delegado.

Segundo o delegado, o homem também era alvo de investigação na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), por estupro praticado contra um adolescente de 14 anos, no dia 1º de agosto deste ano, na comunidade rural Agrícola da Paz, bairro Lago Azul, zona norte.

“Comunicamos a Depca sobre a prisão do indivíduo e a equipe policial da unidade especializada realizou todos os procedimentos cabíveis em relação ao caso. O homem foi indiciado pelo crime e já está respondendo ao processo perante à Justiça”, disse o delegado.

O homem foi condenado a mais de 15 anos de reclusão por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

