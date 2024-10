SSP-AM registra redução de 46% nos crimes de homicídios na Zona Sul de Manaus

A queda é resultado do trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil com os investimentos realizados pelo Governo do Amazonas

A Secretaria de Estado de Segurança do Amazonas (SSP-AM) registrou queda de 46% nos crimes de homicídios na zona Sul de Manaus. Os dados são referentes aos meses de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. De acordo com o comandante do Batalhão Sul, tenente-coronel Elyson e o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ricardo Cunha, os números são resultado de um trabalho realizado diuturnamente de forma integrada entre as unidades.

O tenente-coronel Elyson, destacou que a integração tem sido um dos fatores determinantes para a eficiência das operações e consequentemente, para a queda dos principais indicadores criminais, dentre eles, o de homicídio.

“Houve uma redução nos homicídios no estado do Amazonas, isso, incontestavelmente, é o resultado da integração com a Polícia Civil, das forças de segurança como um todo, e da análise criminal que fazemos mensalmente com o objetivo de empregar o mais estrategicamente possível o policiamento na zona sul de Manaus” disse o comandante.

De acordo com o tenente-coronel, o trabalho por meio de operações, entre elas a Rio Amazonas, que tem sido intensificada nas áreas de maior incidência criminal, também, refletiu na redução assertiva dos homicídios.

O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), também comentou sobre a redução dos homicídios na zona sul de Manaus. Cunha explicou que a queda tem sido adquirida a partir dos trabalhos diuturnos, que focam na elucidação desses casos e trazer mais tranquilidade à população.

“A Operação Linchamento é exemplo de uma investigação concluída com êxito e trabalho conjunto. Até porque ninguém faz polícia sozinho”, ressaltou o delegado da DEHS.

Cunha apontou que somente em 2024 a DEHS contabiliza a prisão de 222 homicidas. “Este número expressivo reflete o trabalho conjunto entre a DEHS e a Polícia Militar, pois nada seria possível sem a investigação, identificação e representação junto à justiça, para dar início às operações”, concluiu.

Reduções

Conforme o tenente-coronel Elyson, dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), a zona sul apresentou reduções em vários indicadores criminais. Entre os que apresentaram maiores índices estão os crimes de homicídios, com queda de 46%, roubos de veículos, reduziram 21%, roubo a transeunte, também está em queda, os roubos a coletivos apresentaram redução de 19%, em estabelecimento comercial com 18% de redução, entre outros.

Todos os indicadores foram alcançados durante o segundo quadrimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado.

