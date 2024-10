Padrasto é condenado a 31 anos de prisão após espancar enteado de 2 anos até a morte no AM

Alzarliel Vasques Moraiare foi condenado, na última sexta-feira (18), pela morte de seu enteado em Manaus. O crime ocorreu no ano de 2011, quando a criança registrava dois anos de idade, época em que o acusado e a mãe da criança foram denunciados pelo Ministério Público.

Ele foi condenado a 31 anos de prisão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado (meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima). A mãe da criança foi absolvida pelo Conselho de Sentença.

Alzarliel Vasques Moraiare não compareceu ao julgamento e teve a prisão preventiva decretada e, assim que se apresentar ou for preso pela autoridade policial, irá iniciar o cumprimento da pena.

Denúncia

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas, por volta das 6h do dia 21 de fevereiro de 2011, no bairro União da Vitória (zona Oeste de Manaus), Alzarliel Vasques Moraiare promoveu espancamento de uma criança do sexo masculino, com apenas dois anos de idade, causando-lhe a morte. A criança, era filho da companheira dele.

