Drogas usadas por Liam Payne chegaram em caixa de sabonete, dizem autoridades

O cantor Liam Payne morreu na quarta-feira (16) após cair de uma sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades investigam a possibilidade de que ele tenha obtido drogas por meio de dois funcionários do local.

As investigações estão focadas em identificar os possíveis traficantes que podem ter entregado as substâncias, que foram encontradas dentro de uma caixa de sabonete no quarto do cantor.

Segundo a People, investigadores acreditam que o cantor foi “procurado” pelos funcionários do hotel que forneceram as drogas apenas 24 horas depois que Liam conseguiu avançar com o processo de visto no consulado dos Estados Unidos. Ele, que é britânico, tentava voltar aos EUA, mas estava com a permissão vencida.

A polícia está investigando dois funcionários do hotel, incluindo uma faxineira do hotel boutique CasaSur, em Buenos Aires.

“Parece haver evidências de que um funcionário do hotel forneceu as drogas para Payne. Uma acusação por distribuição de drogas pode ocorrer em breve”, disse uma fonte à revista americana.

Em uma declaração pública, o promotor disse que está mantendo todas as vias de investigação abertas, incluindo crime e, em particular, investigando quem forneceu as drogas a Payne nas horas que antecederam sua morte.

*Com informações do Metrópoles

