Após acidente doméstico, fotos de Lula são divulgadas pelo Palácio da Alvorada

Presidente despacha nesta segunda-feira (21) do Palácio da Alvorada, onde se reuniu com Alexandre Padilha e Celso Amorim

Após sofrer um acidente doméstico no sábado (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalhou nesta segunda-feira (21) do Palácio da Alvorada.

Na residência oficial, ele se reuniu com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula afirmou que debateu na reunião sobre a “agenda política nacional e internacional para os próximos dias”. A publicação inclui a primeira imagem pública do chefe do Executivo desde que sofreu uma queda e teve corte na parte de trás da cabeça.

Por orientação médica, o presidente cancelou a viagem que faria à Rússia para participar do encontro dos Brics, de 22 a 24 de outubro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira que participará do encontro.

O presidente deve repetir, nas próximas 72 horas, os exames de neuroimagem para verificar como está o sangramento na região temporal, na frente da cabeça.

Segundo equipe médica, Lula teve “ferimento corto-contuso em região occipital” • 21/10/2024 – Foto: Ricardo Stuckert/PR



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱