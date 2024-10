Equipe de reportagem sofre grave acidente de trânsito na BR-364

Uma equipe de reportagem da Rede Amazônica sofreu um grave acidente de trânsito na BR-364, na tarde desta segunda-feira (21).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a caminhonete que transportava a equipe colide com uma carreta.

Em outro vídeo é possível ver os estragos do acidente. O Corpo de Bombeiros de Rondônia esteve no local e retirou os ocupantes do carro após o acidente. Não há informações sobre vítimas graves.

