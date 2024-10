Polícia apreende cocaína avaliada em R$ 300 mil em embarcação em porto no AM

A Polícia Civil apreendeu 4,5 kg de cocaína, avaliados em R$ 300 mil, na quarta-feira (16), durante uma fiscalização em uma embarcação no porto de Maraã, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, as diligências começaram após uma denúncia anônima. Os policiais se dirigiram à embarcação e, no momento da atracagem, um passageiro pulou do barco.

“Imediatamente tentamos capturar o homem, que fugiu. Ao avistar nossa equipe, ele se livrou de uma bolsa contendo cerca de 4,5 kg de cocaína, avaliados em mais de R$ 300 mil, e fugiu pela mata”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as investigações estão em andamento para identificar o paradeiro do homem.

