Ludmilla é alvo de processo após uso de Boi Garantido ‘fake’ em show em Manaus

A Associação Folclórica Boi Garantido, do Festival de Parintins, abrirá um processo judicial contra a cantora Ludmilla após ela utilizar uma representação não autorizada do principal símbolo da agremiação num show realizado em Manaus, no último domingo (20).

Por meio de nota, a associação afirmou que foi consultada pela artista e que não havia permitido referências ao boi bumbá. Em determinado momento da apresentação, porém, a artista surgiu no palco junto a um boi bumbá idêntico ao Boi Garantido.

“Esclarecemos que, embora a associação tenha sido consultada, a proposta apresentada para a produção do evento foi recusada. A contratação subsequente de um boi não-oficial ocorreu sem o conhecimento e autorização da diretoria do Boi-Bumbá Garantido”, ressaltou a agremiação, por meio de nota.

A associação frisa que deve tomar medidas legais contra a artista: “Em casos de uso indevido ou participação sem autorização, serão adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”, afirma o comunicado.

Na apresentação em Manaus, Ludmilla também recebeu no palco o Boi Caprichoso, agremiação rival do Boi Garantido no Festival de Parintins. A ideia da cantora era prestar uma homenagem aos fãs da região Norte do país, com referências às principais culturais locais no palco.

*Com informações do O Globo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱