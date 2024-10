Homem é suspeito de estuprar e agredir amigo de namorada

Um homem foi preso suspeito de estuprar, agredir e roubar o amigo da namorada em Anápolis (GO). Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito também teria usado uma faca para ameaçá-lo durante o abuso.

O crime aconteceu no domingo (20), no Setor Central. O suspeito passou por audiência de custódia na segunda-feira (21) e teve a prisão convertida em preventiva. Ele foi preso pelos crimes de roubo e estupro.

Ao g1, a Defensoria Pública disse que representou o suspeito durante a audiência de custódia.

De acordo com informações do delegado Rafhael Barboza, o crime aconteceu em uma casa onde a vítima, o suspeito e a namorada do suspeito estavam após consumirem bebida alcoólica juntos. Ao g1, o major Osvaldo Abraham, da Polícia Militar, acrescentou que o crime ocorreu depois que a namorada do suspeito, que é amiga da vítima, saiu do local para ir trabalhar.

Fotos mostram machucados no pescoço da vítima. O caso foi denunciado depois que o jovem conseguiu fugir do local onde ocorreu o crime. Ao ser preso, o suspeito foi encontrado com os óculos e a corrente da vítima.

Nota da Defensoria Pública na íntegra:

“A Defensoria Pública do Estado de Goiás informa que representou o acusado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular e não comentará sobre o caso. Destaca ainda que após a audiência de custódia, deverá ser iniciado o processo criminal e será oportunizado prazo para o acusado constituir sua defesa que poderá ser realizada pela Defensoria Pública ou por um profissional particular.”

