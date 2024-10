Corpos de vítimas de acidente com time de remo são velados em conjunto

Os corpos das nove vítimas do acidente com uma equipe de remo na BR-376, em Guaratuba (PR), chegaram em Pelotas (RS) e estão sendo levados para o local onde será realizado um velório coletivo.

A cerimônia ocorre, ainda nesta terça-feira (22), na sede do clube Centro Português 1º de Dezembro, no município do sul gaúcho.

O Ministério do Esporte providenciou o traslado dos corpos junto à Força Aérea Brasileira (FAB), em um voo que saiu de Curitiba às 14h57 e chegou a Pelotas por volta de 17h10. Caminhões do Exército deixaram o aeroporto às 17h30, transportando os caixões até o local do velório.

O cortejo foi acompanhado por veículos da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e por caminhões do Corpo de Bombeiros.

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), estiveram no aeroporto para a chegada dos corpos.

Presente em Pelotas, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), manifestou solidariedade às famílias das vítimas. “Não há palavras que possam definir esse momento de dor, momento de dor que passam os pais, os avós, aqueles que tiveram seus entes queridos infelizmente perdidos nessa tragédia”, disse.

As medalhas conquistadas pelos atletas foram encontradas no local do acidente. Elas foram recolhidas e levadas no avião da FAB que transportou os corpos até Pelotas.

Os mortos são sete atletas, com idades entre 15 e 20 anos; o coordenador do time; e o motorista da van que transportava a delegação para um torneio realizado em São Paulo.

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos, natural de Pelotas

Samuel Benites Lopes , 15 anos, natural de São José do Norte

, 15 anos, natural de São José do Norte Henry Fontoura Guimarães , 17 anos, natural de Pelotas

, 17 anos, natural de Pelotas João Pedro Kerchiner , 17 anos, natural de Pelotas

, 17 anos, natural de Pelotas Helen Belony , 20 anos, natural de Pelotas

, 20 anos, natural de Pelotas Nicole da Cruz , 15 anos, natural de Pelotas

, 15 anos, natural de Pelotas Angel Souto Vidal , 16 anos, natural de Pelotas

, 16 anos, natural de Pelotas Vitor Fernandes Camargo , 17 anos, natural de Pelotas

, 17 anos, natural de Pelotas Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

As vítimas eram vinculadas à iniciativa “Remar para o Futuro”, realizada em parceria com o clube Centro Português e a Academia de Remo Tissot, em um projeto que contava com o apoio da Prefeitura de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

*Com informações do g1

