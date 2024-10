UEA finaliza provas de SIS e Vestibular e contabiliza mais de 60 mil candidatos

O segundo dia de aplicação do Vestibular 2024, acesso 2025, realizado nesta terça-feira (22), encerrou o processo de seleção da instituição, que também contou com as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). No Vestibular foram 26.055 inscritos, e no SIS 39.823, totalizando 65.878 candidatos.

O resultado dos certames será divulgado, junto ao edital de matrícula, em 6 de dezembro.

No último dia do Vestibular os candidatos realizaram as provas de conhecimentos específicos e redação, em Manaus, e nos 61 municípios do Amazonas. Na segunda-feira (21), foram aplicadas as provas de Conhecimentos Gerais. O gabarito oficial será divulgado nesta quarta-feira (23), às 20h.

Balanço das provas

Neste ano, a UEA oferece 3.954 vagas, sendo 1.641 para o Vestibular e 2.313 para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS), acompanhamento I, II e III. No Vestibular foram 26.055 inscritos, e no SIS 39.823, totalizando 65.878 candidatos. Um total de 57 cursos serão ofertados em 20 municípios, sendo 30 cursos destinados à capital e 27 cursos ao interior.

O diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA, Jonas Oliveira, faz uma avaliação da aplicação das provas e afirma que o resultado foi positivo, tanto na capital, quanto no interior.

“O balanço está dentro do panorama geral, com um número de abstenção na média do esperado, não tivemos nenhum relato de dificuldade de deslocamento ou algum outro problema que possa ser relatado”, disse.

Aos 17 anos e cursando o 3º ano do ensino médio, Luís Gustavo Chaves tem o sonho de cursar Medicina na UEA.

“Minha avó foi professora da UEA e ela sempre quis que eu fosse aprovado aqui. É um sonho dela que eu também absorvi como um foco meu. Vou me esforçar e dar meu sangue pra conseguir alcançar esse objetivo. Estou confiante. Acho que fui muito bem no primeiro dia, então espero fechar esse último dia com chave de ouro e conseguir a aprovação”, explicou o candidato.

Abstenção

A Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA registrou 6.396 abstenções no segundo dia na aplicação das provas do Vestibular, o que representa 24,54% do total de candidatos inscritos no processo. Já no primeiro dia, foram registradas 6.396 abstenções na aplicação das provas do primeiro dia do Vestibular, o que representa 24,54% do total de candidatos inscritos no processo.

No SIS, a CGC divulgou o número de 2.879 abstenções na aplicação das provas, o que representou 7.24% do total de candidatos inscritos no processo.

Gabarito, resultado e edital de matrícula

O gabarito oficial do Vestibular será publicado no portal no dia 23 de outubro, a partir das 20h. O resultado e o edital de matrícula estão previstos para serem divulgados no dia 6 de dezembro de 2024.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱