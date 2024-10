Em Goiânia, Amazonas FC enfrenta o Vila Nova-GO pela Série B

Fora de casa, o Amazonas FC volta a atuar pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (22), às 20h30 (de Manaus), ao visitar o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), em duelo válido pela 33ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo e com imagens dos canais Premiere e Sportv.

Esta será a segunda vez que Onça-pintada e Tigrão se enfrentam na história. No primeiro turno da Segundona, em partida disputada no estádio Carlos Zamith, a equipe goiana saiu vencedora pelo placar de 2 a 1. Rafael Tavares abriu o marcador para os mandantes, porém, Henrique Almeida e Emerson Urso viraram a partida para o Colorado.

Na última rodada, o Aurinegro venceu o Avaí-SC por 2 a 1, chegou a 45 pontos e atualmente ocupa o 10° lugar na tabela de classificação. Já o Vila Nova foi derrotado pelo Coritiba-PR por 3 a 0, em casa. Com este resultado, terminou a rodada na sexta colocação, com 49 pontos conquistados.

Com quatro assistências na atual edição da Série B, o atacante Ênio falou sobre as pretensões da Onça na competição nacional e o que espera de sua equipe nos sete jogos restantes na temporada.

“Nós tínhamos um objetivo inicial que era a permanência da equipe na Série B. Com isso conquistado, agora vamos brigar por esse acesso. Sabemos que não será fácil, teremos uma partida difícil pela frente, mas enquanto tivermos chances, iremos continuar lutando para conseguir subir para a Série A”, disse o camisa 22.

Já em solo goiano, onde irá realizar os seus dois próximos jogos, o elenco comandado pelo técnico Rafael Lacerda finalizou a sua preparação na tarde desta segunda-feira (21), em atividade realizada no CT do Dragão. Para esta partida, ele terá os desfalques do volante PH e do atacante Dentinho, entregues ao DM. Em contrapartida, o Aurinegro terá o retorno do lateral-direito Ezequiel, que ficar à disposição após cumprir suspensão automática na última rodada.

