Homem é preso suspeito de matar vizinho na Zona Sul de Manaus

Um homem identificado como Gerlan Nascimento, de 26 anos, foi preso nesta terça-feira (22), por envolvimento no homicídio qualificado de Davi da Silva Malcier, que tinha 36 anos. A prisão ocorreu na rua Canumã, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o crime ocorreu no mesmo dia e local da prisão, para onde a equipe de plantão da DEHS foi acionada após o cometimento do homicídio. Durante diligências na localidade, os policiais civis foram informados por testemunhas quem estaria envolvido no delito.

“As informações colhidas dão conta de que Gerlan, que era vizinho da vítima, teria se aproximado de Davi e o identificado para um homem, ainda não identificado, para que ele o executasse. Em depoimento, o indivíduo nega que teria feito isso e que teria ordenado a execução da vítima”, falou o delegado.

Segundo o delegado, as investigações irão continuar para averiguar qual teria sido a motivação do crime, bem como quem seria o executor do homicídio.

Procedimentos

Gerlan Nascimento Rosas responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

