Piloto fez pouso forçado em Lábrea e incendiou avião clandestino, diz FAB

Aeronave que ingressou ilegalmente no espaço aéreo brasileiro é proveniente do Peru

A Força Aérea Brasileira (FAB) se manifestou por meio de nota sobre a aeronave clandestina interceptada em Lábrea, interior do Amazonas, na terça-feira (22).

De acordo com a FAB, a aeronave PA-28 Cherokee, que havia ingressado ilegalmente no espaço aéreo brasileiro, é proveniente do Peru.

O órgão destacou que a interceptação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), que acionou imediatamente os caças A-29 Super Tucano e a aeronave de inteligência E-99 assim que o tráfego ilícito foi detectado pelos radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA). O encontro aconteceu às 10h50 (horário de Brasília).

“Durante as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), a Defesa Aérea emitiu ordens de reconhecimento, mudança de rota e pouso obrigatório, além de tiros de aviso. Ignorando as instruções, a aeronave pousou forçosamente em uma área descampada próxima à Rodovia Transamazônica. O tripulante, ao ser observado, ateou fogo na aeronave e fugiu do local”, diz o comunicado.

A operação faz parte da Operação Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que visa combater crimes transfronteiriços em colaboração com órgãos de segurança pública, conforme o Decreto nº 5.144 de 16 de julho de 2004.

