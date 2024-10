Ataque a tiros deixa mortos e diversos feridos em Novo Hamburgo

Um ataque a tiros na cidade de Novo Hamburgo (RS), deixou 12 pessoas baleadas, sendo sete brigadistas militares, um guarda municipal e quatro pessoas da família do atirador.

A ocorrência na Rua Adolfo Jaeger, bairro Ouro Branco, teve início às 23h dessa terça-feira (22) e terminou às 8h30 desta quarta (23), quando a Brigada Militar entrou na casa do homem e o encontrou morto.

A Brigada Militar confirmou três mortes em decorrência do ataque, sendo o pai do atirador, o irmão e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. Ele foi um dos primeiros policiais a chegar ao local, no fim da noite dessa terça. Estava há seis anos na BM e deixa a esposa e um filho, de 45 dias.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar, uma guarnição teria sido acionada para averiguar um desentendimento familiar entre pai e filho no local da ocorrência. Ao chegarem à residência, o atirador teria dado início aos disparos.

Ao menos cinco policiais militares teriam sido feridos pelos tiros. Uma sargento de 38 anos foi baleada no ombro, um soldado de 32 anos foi baleado no pé de raspão, outro de 31 anos foi atingido por cerca de três tiros e estaria em estado grave.

Outros dois policiais também ficaram feridos, um deles de 26 anos e outro não teve informações divulgadas. Todos teriam sido encaminhados ao Hospital Municipal.

O atirador era motorista de caminhão e tinha, pelomenos, quatro armas registradas no nome dele.

Por volta de 1h45, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Brigada Militar, com escudos, resgatou os parentes feridos do homem, que estavam na parte inferior da residência.

*Com informações do Metrópoles

